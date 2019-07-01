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Otomobilin çarptığı rehber feci şekilde can verdi

Otomobilin çarptığı rehber feci şekilde can verdi
Otomobilin çarptığı rehber feci şekilde can verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, servise binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan rehber, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. kazayı duyup gelen bir yakını cep telefonuyla yakınlarına haber verirken gözyaşlarına boğuldu.

Olay öğle saatlerinde Okurcalar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D 400 yolu üzerinde servis aracına binmek üzere yan yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve rehber olduğu öğrenilen Ahıska Türklerinden Ravil Geniyev, H. Ö. idaresindeki 07 HZB 31 plakalı kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. 

İlk incelemesi yine olay yerinde yapılan rehberin cenazesi morga kaldırıldı. Bu arada kazayı haber alıp olay yerine gelen ve yakını olduğu öğrenilen bir kişi, cenazenin yanına oturup uzun süre gözyaşı döktü. Telefonla arayıp kaza hakkında diğer yakınlarına bilgi veren adam, konuşurken gözyaşlarına boğuldu. 

Mahallede bulunan vatandaşlar o bölgede yaya geçidi ve hız sınırı tabelası olmadığı için araçların yan yolu otoban gibi kullandıklarını ve çok sür'atli geçtiklerini, daha önce de bir çok kaza olduğunu söyledi. Vatandaşlar bu bölgede tabela ve yer çizgisi yapılarak araçların dikkatli geçmesini istediler. 

Kazaya karışan araç sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma tarafından gözlem altına alındı.  

Recep Erdoğan
 

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