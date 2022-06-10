Otomobilin çarptığı vatandaş metrelerce fırladı

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün sabah Tuşba Belediyesi civarında meydanda geldi. Belediye kavşağından geçen kara yolunda plakası belirlenemeyen otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp, takla attı.

Kazada sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkan otomobil, yol kenarında bekleyen bir vatandaşa çarptıktan sonra takla atıyor. Otomobilin çarptığı vatandaş metrelerce havaya fırlıyor.