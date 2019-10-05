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Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı

Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı
Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı

Erzincan’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Yaralı adama ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı.

Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı - Tıkla İzle

Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzincan merkez Fevzi Paşa caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama Murat Yılmaz idaresindeki 24 AAE 257 plakalı otomobil çarptı.
Kazada yaralanan yaşlı adama o esnada park halindeki aracında bulunan doktor Elmas Daştanbulut ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra kısa sürede kaza mahalline gelen 112 sağlık ekipleri yaralı adamı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Öte yandan, kaza anı olay yerine yakın bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Selçuk Kaya

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