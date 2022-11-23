Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Kaza dün öğleden sonra Finike ilçesi Yalnız Mahallesi Elmalı karayolunda meydana geldi. Elmalı'dan Finike'ye 07 V 7065 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan S.E., 07 PN 752 plakalı minibüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan Ercan Balaban'a çarptı. Ağır yaralı olarak Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balaban, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhammed Arıcan

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