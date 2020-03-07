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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sercan Ç. yönetimindeki 52 EJ 915 plakalı otomobil, Demas kavşağında yolun karşısına geçmekte olan Yakup İlişe'ye (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan İlişe için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri İlişe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerine gelmesinin ardından Yakup İlişe'nin cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten sürdürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Altay
 

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