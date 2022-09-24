Otomobilin çarptığı yayanın ayakları yerden kesildi

Kaza, Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarında akşam saatlerinde meydana geldi. Durakta bekleyen halk otobüsüne yetişmeye çalışan Ali M., bir süre koştuktan sonra karşıya geçmeye çalıştı. Yolun ortasında karşıya geçmeyi beklerken Akçakoca istikametine gitmekte olan B. A. idaresindeki 34 JM 6222 plakalı otomobil yan tarafı ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan Ali M. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Selçuk Akyol

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