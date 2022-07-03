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Otomobilin çarptığı zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü şoka girerken, çevredeki vatandaşlar sürücüyü teselli etti.

Otomobilin çarptığı zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Hulusi Akar Bulvarı üzerinde Hayriye Ç.'nin sürücüsü olduğu 38 HY 525 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan zihinsel engelli çocuğa çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından şoka giren Hayriye Ç.'nin ise yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Polis ve vatandaşlar, sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Bulut

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