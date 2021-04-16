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Otomobilin direksiyonunu çıkarttı hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı

Otomobilin direksiyonunu çıkarttı hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı
Otomobilin direksiyonunu çıkarttı hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı

Antalya’da rot balans çalışanının otomobilin direksiyonunu yerinden çıkartarak karayolundaki tehlikeli sürüşü görenleri hayrete düşürdü. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, yanındaki arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdiği o anları da Tik Tok hesabından paylaştı.

Otomobilin direksiyonunu çıkarttı hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı - Tıkla İzle

Birçok gencin ilginç videoları paylaşmasıyla gündeme gelen Tik Tok uygulamasında, Antalya'dan bir rot balans çalışanının çektiği video görenleri hayrete düşürdü. Bir otomobile binen genç sürücü, aracın direksiyonunu çıkartarak karayolu üzerinde kent merkezinden Aksu ilçesi istikametine seyir halinde ilerledi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, o anları da son ses müzik eşliğinde yanındaki kişiye cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi, videosunu da Tik Tok hesabında paylaştı.

Sosyal medyaya yayılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.

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