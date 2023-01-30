Otomobilin elektrik aksamındaki yangın 5 aracı küle çevirdi

Olay, Yenimahalle ilçesi İnönü Caddesi üzerinde yer alan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halindeki otomobilin elektrik kontağındaki arızadan dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki diğer araçlara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevre kontrolünün sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Alevlerin sıçradığı 7 araçtan 5'i kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Nargüner - Berkay Hasan Karayakas

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