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Otomobilin elektrik aksamındaki yangın 5 aracı küle çevirdi

Otomobilin elektrik aksamındaki yangın 5 aracı küle çevirdi
Otomobilin elektrik aksamındaki yangın 5 aracı küle çevirdi

Ankara’da park halindeki otomobilin elektrik aksamındaki arıza sonucu meydana gelen yangın diğer araçlara da sıçradı. Yanan araçlardan 5’i kullanılamaz hale gelirken, korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otomobilin elektrik aksamındaki yangın 5 aracı küle çevirdi - Tıkla İzle

Olay, Yenimahalle ilçesi İnönü Caddesi üzerinde yer alan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halindeki otomobilin elektrik kontağındaki arızadan dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki diğer araçlara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevre kontrolünün sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Alevlerin sıçradığı 7 araçtan 5'i kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Nargüner - Berkay Hasan Karayakas

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