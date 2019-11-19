Otomobilin farından uyuşturucu çıktı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında güvenlik güçlerince önceden belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda bir otomobilin farları içerisine gizlenmiş 106,92 gram metamfetamin maddesi ve bonzai bulundu.

Diğer aramalarda ise 41,16 gram eroin, 8,17 gram esrar, 3,62 gram bonzai ele geçirildi.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçu kapsamında haklarında yasal işlem yapılan A.N.A., O.O., H.B.D., A.K. ve M.Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçu kapsamında haklarında yasal işlem yapılan A.A. ve M.K. isimli şahıslar adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

S.K. ve N.A. isimli şüpheli şahısların Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.