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Otomobilin gösterge panelinden uyuşturucu hap çıktı

Otomobilin gösterge panelinden uyuşturucu hap çıktı
Otomobilin gösterge panelinden uyuşturucu hap çıktı

Çorum’da narkotimler tarafından bir araçta gösterge panelinin farklı bölümlerine gizlenmiş extacy hap ile metamfetamin ve sentetik ecza hap ele geçirildi.

Otomobilin gösterge panelinden uyuşturucu hap çıktı - Tıkla İzle

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu arzını önlemek amacı ile yapılan çalışmalar kapsamında Çorum-Samsun karayolunda uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotimler tarafından otomobilde yapılan aramada aracın gösterge bölümünün farklı yerlerine gizlenmiş 40 adet extacy hap ile 83 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi hakkında Türk Ceza Kanunun 191. maddesinde yer alan uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Bülent Özkaleli
 

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