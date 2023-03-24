İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobilin kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Otomobilin kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobilin kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Manavgat'ta seyir halindeki otomobil, yola aniden fırlayan kadına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobilin kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Kaza, Evrenseki turizm bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Kumköy istikametinden gelip Çolaklı istikametine gitmekte olan Alper Akoğul'un kullandığı 07AIE 041 plakalı otomobil, Ilıca Deresi'ni geçtikten sonra refüjden aniden yola fırlayan Emine Küçük isimli kadına çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Küçük, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esnaftan zamanlama tepkisi

Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan esnaf, bulvardaki altyapı çalışmaları nedeniyle yolun bir şeridinin kapalı olduğunu, çalışma yüzünden yoldan geçen araçların iş yerlerini toz altında bıraktığını dile getirdi.

Arif Kaplan

İLGİLİ HABER
Motosiklet sürücüsü kendisine çarpan otomobilin tavanına düştü Motosiklet sürücüsü kendisine çarpan otomobilin tavanına düştü
İLGİLİ HABER
Pendikte tır üst geçide çarptı, şoför araç içinde sıkıştı Pendik’te tır üst geçide çarptı, şoför araç içinde sıkıştı
İLGİLİ HABER
Yolun karşısına geçerken kamyonet çarptı Yolun karşısına geçerken kamyonet çarptı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.