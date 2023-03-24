Otomobilin kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Evrenseki turizm bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Kumköy istikametinden gelip Çolaklı istikametine gitmekte olan Alper Akoğul'un kullandığı 07AIE 041 plakalı otomobil, Ilıca Deresi'ni geçtikten sonra refüjden aniden yola fırlayan Emine Küçük isimli kadına çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Küçük, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Esnaftan zamanlama tepkisi
Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan esnaf, bulvardaki altyapı çalışmaları nedeniyle yolun bir şeridinin kapalı olduğunu, çalışma yüzünden yoldan geçen araçların iş yerlerini toz altında bıraktığını dile getirdi.
Arif Kaplan
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