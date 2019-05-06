Otomobilin kafeye daldığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bakırköy Florya Caddesinde geçtiğimiz Cuma günü Berkay Vatansever idaresindeki 34 HL 5528 plakalı otomobil, önünde aniden duran başka bir araca çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırması sonucu içinde müşteri olan bir kafenin bahçesine daldı. Kafede oturan 2 müşteri hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, müşterilere hizmet eden garson İbrahim Yengin ise kontrolden çıkan otomobilin duvara sıkıştırması sonucu ağır yaralandı.

Otomobilin kafeye daldığı feci kaza kamerada

Yaşanan feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kafenin bahçesinde iki müşteri bir garson olduğu, bu esnada hızlı şekilde kafeye dalan otomobil garsona çarparak camlı bölmeyi kırdığı ve İbrahim Yengin'i duvara sürüklediği, ardından da vatandaşların yaralı garsona yardımcı olmaya çalıştıkları görülüyor.

Armağan Yılmaz