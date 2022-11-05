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Otomobilin kaldırıma çarpıp ters döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Otomobilin kaldırıma çarpıp ters döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobilin kaldırıma çarpıp ters döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırıma çarpıp ters döndüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Aydınlıkevler Belenköy'de meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp ters döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Maddi hasarla sonuçlanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada kontrolden çıkarak sağa sola manevra yapan otomobilin kaldırıma çarpıp ters döndüğü görülüyor.

Rıdvan Bostancı

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