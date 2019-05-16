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Otomobilin kaputunda yolculuk az kalsın canından edecekti

Otomobilin kaputunda yolculuk az kalsın canından edecekti
Otomobilin kaputunda yolculuk az kalsın canından edecekti

Karaman’da otomobilin kaputunun üzerinde yolculuk yapan kişi, sürücünün ani firen yapması sonucu yere düşerek yaralandı.

Olay, Yunusken Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşı E.Z'nin kullandığı 70 AL 826 plakalı otomobilin kaputunun üzerine oturan D.A., böyle seyahat etmeye başladı. Sürücü E.Z., Ticaret ve Sanayi Odası yanına geldiğinde durmak için ani fren yaptı. Bunun üzerine otomobilin kaputunun üzerinde bulunan arkadaşı D.A. ise dengesini kaybederek yere düştü. Başını asfalt zemine çarpması sonucu yaralanan D.A, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sürücü E.Z, polis tarafından ifadesi alınmak üzere Yunus Emre Polis Merkezine götürüldü.  

Mehmet Dağlı

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