Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer A. idaresindeki 41 ADE 727 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilin motoru yerinden fırlayarak metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü Ömer A. kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Enes Azmak