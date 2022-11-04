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Otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobilin mermer yüklü tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı ilçesi Ballık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali A. (53) yönetiminde ki 20 B 8562 plakalı otomobil aynı istikamete seyir halinde ki 03 VL 127 plakalı Nusret K.'nin kullandığı mermer yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ali A., yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ali Bayar

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