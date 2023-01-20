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Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada

Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada

Karabük’te yolun karşısına geçmeye çalışan kadının otomobilin çarpması sonucu yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Tevfik Fikret Caddesi ile Yeşilyurt Caddesi kesişiminde meydana geldi. Sürücü H.Ö. (63) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan N.S.'ye (64) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaşlı kadın hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Rıdvan Bostancı

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