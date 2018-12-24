Otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu!

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kışlalar Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde park halinde duran bir otomobildeki kişiyi hareketsiz halde kanlar içinde gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.

112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobil içerisinde yatan şahsın başından tüfekle vurularak öldüğünü belirledi. Polis tarafından yapılan araştırmada otomobilde ölü halde bulunan şahsın 33 yaşındaki Ahmet Ertosun olduğu tespit edildi. Silaha kriminal inceleme için el konuldu.

Ahmet Ertosun'un cesedi, yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Necati İvgin