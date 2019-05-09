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Otomobilinden parça çalan hırsızı öldürdü: 11 yıl 8 ay hapis

Otomobilinden parça çalan hırsızı öldürdü: 11 yıl 8 ay hapis
Otomobilinden parça çalan hırsızı öldürdü: 11 yıl 8 ay hapis

Eskişehir’de otomobilinden parça çalan şahıslara pompalı tüfek ile ateş ederek 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına sebep olan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Veysel Meler (34), şikayetçi Serkan D. (23) ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık Veysel Meler, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Merel'i, ‘kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, haksız tahrik nedeniyle cezada indirime giderek sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Öte yandan, sanığın Serkan D.'ye yönelik ‘nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırmasına hükmeden heyet, sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerine nazaran 5237 sayılı TCK'nın 62/1-2. Maddesi gereğince neticeten 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Olay 

Edinilen bilgilere göre olay, Eskişehir'e bağlı Çalkara köyünde 2014 yılının Şubat ayında yaşandı. Veysel Meler'in kapısının önünde bulunan kazalı otomobilden parça çaldıkları iddia edilen Recep Güler (44) ile Serkan D., otomobil sahibi Merel'in hırsızlığı fark etmesi ve kendilerine ateş etmesi sonucu yaralandı. Recep Güler olay yerinde hayatını kaybederken, Serkan D. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrası gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Burak Tekin
 

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