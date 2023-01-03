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Otomobiline çarpan taksi sürücüsünü dövdü

Otomobiline çarpan taksi sürücüsünü dövdü
Otomobiline çarpan taksi sürücüsünü dövdü

Bursa'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü hatalı olduğu iddiasıyla taksi şoförünü darp etti. Kavga, taksicinin aldığı darbe sonrası bayılıp yere düşmesi ile son buldu. O anlar kameraya yansıdı.

Otomobiline çarpan taksi sürücüsünü dövdü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Ticari taksi ve otomobil iki sokağın kesişim noktasında çarpıştı. İki sürücü kısa süre tartıştıktan sonra, otomobil sürücüsü hatalı olduğunu iddia ettiği taksi sürücüsüne saldırıp darp etmeye başladı. Mahalle sakinlerinin ayırmak istemesine rağmen darbelere maruz kalan taksi şoförü bayılıp bir anda yere düştü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ali İhsan Uğur - Abdullah Bozkurt

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