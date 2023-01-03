Otomobiline çarpan taksi sürücüsünü dövdü

Edinilen bilgiye göre kaza, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Ticari taksi ve otomobil iki sokağın kesişim noktasında çarpıştı. İki sürücü kısa süre tartıştıktan sonra, otomobil sürücüsü hatalı olduğunu iddia ettiği taksi sürücüsüne saldırıp darp etmeye başladı. Mahalle sakinlerinin ayırmak istemesine rağmen darbelere maruz kalan taksi şoförü bayılıp bir anda yere düştü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ali İhsan Uğur - Abdullah Bozkurt

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