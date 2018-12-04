Otomobiline çarpıp kaçan aracı iz sürüp sanayide buldu

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde A.Ş.'nin kullandığı 07 LKC 65 plakalı otomobile, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen beyaz renkli bir otomobil çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından araç olay yerinden uzaklaşırken, sürücü A.Ş. ve yanında bulunan arkadaşı Cumhuriyet Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Daha sonra kazanın olduğu bölgeden kamera kaydı araştıran sürücü A.Ş. rengini belirlediği aracı bulmak için adeta dedektif gibi iz sürerek Manavgat Sanayi Sitesi'nde bulunan tüm kaporta ve boyacıları tek tek dolaştı. A.Ş. kazaya karıştığını tahmin ettiği aracı Sanayi Camii yakınlarında plakaları sökülmüş halde buldu.

Otomobil sahibinin haber vermesi üzerine sanayi sitesine gelen polis ekipleri, araçla ilgili gerekli incelemeleri yapıp bilgi aldıktan sonra araç sahibine telefonla ulaştı. Araç sahibine Cumhuriyet Polis Karakoluna gelmesini söyleyen polis ekipleri, diğer araç sürücüsüyle birlikte polis merkezine döndü.

Araç sürücüsünün yanında bulunan arkadaşı, pazar günü saat 15.30 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesi'nde kavşakta kendilerine yeşil ışık yandıktan sonra caddeye çıktıklarını, bu sırada İmam Hatip Lisesi tarafından gelen plakasının sadece 46 rakamını okuyabildikleri beyaz otomobilin kırmızı ışıkta geçerek kendilerine çarptıktan sonra kaçtığını, kendilerine çarpan aracı arayıp sanayide bulduklarını söyledi.

Arif Kaplan