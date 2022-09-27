Otomobiline gelen motosiklet cezasıyla neye uğradığını şaşırdı

Olay, Muğla'nın bodrum ilçesinde meydana geldi. 06 CRT 562 plakalı motosiklet sürücüsü, motosiklet için trafiğe kapalı olan bir yola girdiği ve kasksız motosiklet kullandığı için trafik cezasına çarptırıldı. Motosiklet plakasının sisteme yanlış işlenmesi sonucu ceza, Ankara'da yaşayan Özcan Ataş'a ait 06 CRT 532 plakalı otomobile geldi. Plaka yanlışlığından kaynaklı 400 liralık trafik cezasına maruz kalan Ataş, mağdur olduğunu belirterek cezaya itiraz edeceğini kaydetti.

Muhammed Musab Gümüşer - Gürkan Sayın





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