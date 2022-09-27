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Otomobiline gelen motosiklet cezasıyla neye uğradığını şaşırdı

Otomobiline gelen motosiklet cezasıyla neye uğradığını şaşırdı
Otomobiline gelen motosiklet cezasıyla neye uğradığını şaşırdı

Muğla’da bir motosiklet sürücüsüne ait olan trafik cezası, plakanın sisteme yanlış girilmesi sonucu Ankara’da yaşayan Özcan Ataş’ın otomobiline yazıldı. Konunun kendisiyle ilgili olmadığını belirten Ataş, yetkililerden yardım talep etti.

Otomobiline gelen motosiklet cezasıyla neye uğradığını şaşırdı - Tıkla İzle

Olay, Muğla'nın bodrum ilçesinde meydana geldi. 06 CRT 562 plakalı motosiklet sürücüsü, motosiklet için trafiğe kapalı olan bir yola girdiği ve kasksız motosiklet kullandığı için trafik cezasına çarptırıldı. Motosiklet plakasının sisteme yanlış işlenmesi sonucu ceza, Ankara'da yaşayan Özcan Ataş'a ait 06 CRT 532 plakalı otomobile geldi. Plaka yanlışlığından kaynaklı 400 liralık trafik cezasına maruz kalan Ataş, mağdur olduğunu belirterek cezaya itiraz edeceğini kaydetti.

Muhammed Musab Gümüşer - Gürkan Sayın

 

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