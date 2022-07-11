Otomobilini durduramayıp park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Kaza, Erdemir Caddesi üzeri Jet Yolayrımı mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, Emine U. idaresindeki 67 LY 596 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Özay T.'ye ait park halindeki 67 TJ 270 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan bir kişi 112 sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Serhat Halit Biçer - Vedat Kılıç

