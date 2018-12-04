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Otomobilini sel sularından korumak için bunu yaptı

Otomobilini sel sularından korumak için bunu yaptı
Otomobilini sel sularından korumak için bunu yaptı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel sularından korumak istediği otomobilinin altına taş ve kriko koyan vatandaşın yöntemi görenleri şaşırttı.

Otomobilini sel sularından korumak için bunu yaptı - Tıkla İzle

Kızıltepe'de Sadettin Turan adlı bir vatandaş, önceki gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle aracını sel sularından korumak için ilginç bir yönteme başvurdu. Turan otomobilini, altına kriko ve taş koyarak yerden yükseltti. Söz konusu durum görenleri şaşırttı. Esnaflık yapan Turan, bu yöntemle aracını sel sularından korumak istediğini belirtti. Aniden bastıran yağışla birlikte ilçede sel olunca böyle bir yöntem geliştirdiğini ve sonuç aldığını ifade eden Turan, insanların şaşkınlık içinde aracını izlediğini, aracının sele kapılmaktansa böyle bir şeyi geliştirmenin daha mantıklı olduğunu dile getirdi.  

Beril Solmuşgül
 

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