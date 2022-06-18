İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobilinin içinde vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

Otomobilinin içinde vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti
Otomobilinin içinde vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

Kocaeli'de bir kişi, alacak verecek meselesini konuşmak için buluştuğu şahıs tarafından otomobilinin içinde vuruldu. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralı tedavi altına alındı.

Otomobilinin içinde vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti - Tıkla İzle

Olay, saat 23.30 sıralarında Kartepe ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.N.Ş. (56) ve M.K., alacak verecek meselesi sebebiyle buluşarak, otomobil içinde konuşmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışmada otomobilin arka koltuğunda oturan M.K., yanında bulunan silahla B.N.Ş.'yi vurdu. M.K. olay yerinden kaçarken, B.N.Ş. ise aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne geldi. Kalçasından yaralandığı öğrenilen B.N.Ş, tedavi altına alındı. M.K. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cihan Atik - Cihat Polat
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.