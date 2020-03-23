Otomobilinin üstüne bağladığı buzdolabını polisin uyarısına kızıp kaldırıma bırakıp gitti

Ülkede 65 yaş üstü ve kronik hastalarının sokağa çıkma yasağının başlaması üzerine bazı yaşlılar maaşlarını çekerek köylerine gitmeye başladı. Karabük'te bir kişi otomobilinin üzerine iple bağladığı buzdolabı ile emekli maaşını çekmek için banka önüne geldi. Bu sırada cadde üzerinde denetimlerde bulunan sivil polis otomobil sürücüsüne trafik kuralına aykırı taşıma yaptığı konusunda uyarıda bulundu. ‘ Hem suçlu, hem güçlü' dedirten olayda polise gerekirse buraya indiririm diye inatlaşan sürücü, polisin indir demesi üzerine iplerini çözdüğü buzdolabını otomobilinin tavanında indirerek kaldırıma bıraktıktan sonra, köyünün yolunu tuttu.

Yasin Erdem

