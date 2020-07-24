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Otomobiliyle 100 metre sürüklendi, burnu bile kanamadı

Otomobiliyle 100 metre sürüklendi, burnu bile kanamadı
Otomobiliyle 100 metre sürüklendi, burnu bile kanamadı

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yan yatarak 100 metre kadar sürüklendi. Sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 55 BY 129 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yan yatan otomobil yaklaşık 100 metre kadar sürüklendi. Kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücü E.T. aracın camından kendi imkanları ile dışarıya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü sağlık kontrolünden geçirdi. Kontroller sonucu sürücünün kazada yara almadığı belirlendi. Kaza sonucunda otomobil sol şeridi kapatırken trafik de kontrollü olarak bir süre tek şeritten sağlandı.
Yola yan yatan araç çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Ay - Kadir Arslan
 

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