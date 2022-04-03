Otomobiliyle iş yerine daldı; o anlar kameraya yansıdı

Kaza, Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Altay Caddesi'nde seyir halinde olan sürücü Hakan Özcan (40) yönetimindeki 16 BKR 78 plakalı otomobil, Yeşilbursa Caddesi'nden Altay Caddesi'ne çıkan Nuri Karabacak (42) yönetimindeki 16 AIC 703 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, 16 BKR 78 plakalı otomobil yol kenarındaki özel diş kliniğine daldı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı. İş yerinde hasar meydana gelirken, araç çekici yardımıyla iş yerinden çıkarıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bilal Aslan