İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobiliyle okul önündeki kalabalığa daldı: 3'ü çocuk 4 yaralı

Otomobiliyle okul önündeki kalabalığa daldı: 3'ü çocuk 4 yaralı
Otomobiliyle okul önündeki kalabalığa daldı: 3'ü çocuk 4 yaralı

Esenyurt'ta kontrolünü kaybeden bir otomobil sürücüsü okul önündeki kalabalığa daldı. 3 çocuğa ve 1 kadına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.

Otomobiliyle okul önündeki kalabalığa daldı: 3'ü çocuk 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bir ilkokul önünde öğrencilerin çıkış saatinde hızla sokağa giren bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobiliyle kalabalığın arasına dalan sürücü 3 çocuk ve 1 kadına çarparak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaçan sürücü için yakalama çalışmaları başlatıldı.
Öte yandan, kazanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panik yaşadığı anlar yer alıyor.  

Ufuk Kıvık
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.