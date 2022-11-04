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Otomobiliyle takla atan sürücü, çekim yapan basın mensuplarına müdahale etti

Otomobiliyle takla atan sürücü, çekim yapan basın mensuplarına müdahale etti
Otomobiliyle takla atan sürücü, çekim yapan basın mensuplarına müdahale etti

Kadıköy’de iddiaya göre süratli otomobil kullanan kadın sürücü aracıyla takla attı. Şahıs, olay yerinde bulunan basın mensuplarına "Çekmeyin" diyerek basın mensuplarına müdahale etti.

Otomobiliyle takla atan sürücü, çekim yapan basın mensuplarına müdahale etti - Tıkla İzle

Olay gece saat 03.00 sularında Kadıköy Caddebostan Çetin Emeç bulvarında meydana geldi. İddiaya göre 34 Z 3535 plakalı otomobil sürücüsü olan kadın, yola süratli girip direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak yolun kenarında bulunan yeşil alana otomobiliyle savruldu.

Olay yerinden görüntü almaya çalışan basın mensuplarına sürücü, "Çekmeyin" diyerek müdahale etti. Kazanın ardından polis ekipleri Çetin Emeç Bulvarını kontrollü şekilde trafiği tek şeritten verdi. Çekicinin otomobili bulunduğu yerden çekilmesinden sonra trafik tekrardan trafiğe açıldı.

İbrahim Furkan Çelik
 

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