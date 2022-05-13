Otomobiliyle tarlaya uçan kadın sürücü hayatı kaybetti

Kaza, Banaz - Uşak Karayolları Kızılhisar köyü yakınlarında meydana geldi. 34 HZA 68 plakalı otomobille, Uşak istikametine seyir halinde olan Ebru Carter (54), henüz bilinmeyen bir sebepten araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarındaki bariyerleri aşarak yol kenarındaki tarlaya uça araç, yaklaşık 30 metre takla atmasının ardından ters vaziyette durdu. Vatandaşların ihbarları sonrasında kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerindeki ekipler, sürücü Ebru Carter'in hayatını kaybettiğini belirlerken hafif yaralanan İngiliz uyruklu kocası David Niguel Carter (53), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından Ebru Carter'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Köksal Kılınç