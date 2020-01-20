İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobille 100 metreden kanyona uçtu

Otomobille 100 metreden kanyona uçtu
Otomobille 100 metreden kanyona uçtu

Karabük'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 100 metreden kanyona uçtu. Kazada sürücüyü kanyondan itfaiye, AFAD, 112 ve polis ekipleri çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Karabük - Safranbolu bağlantı köprü mevkisinde Abdurrahman Arslan (37) yönetimindeki 19 BL 830 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metreden kanyona uçtu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilin uçtuğu kanyona güçlükle inerken, otomobilden çıkarılan yaralı Arslan, sedyeye alındı. İtfaiye, AFAD, 112 ve polis ekipleri, yaralı sürücüyü yaklaşık 500 metre yürüyerek ambulansa taşıdı.

Uzun uğraşlarının ardından ambulansa konulan yaralı sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Arslan'ın bir doğalgaz firmasında çalıştığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ersin Turan - Rıdvan Bostancı
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.