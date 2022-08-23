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Otomobille çarpışan elektrikli mopetin sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobille çarpışan elektrikli mopetin sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan elektrikli mopetin sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da otomobille çarpışan elektrikli mopetin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kazada 2 kişi de yaralandı.

Otomobille çarpışan elektrikli mopetin sürücüsü hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kaza, Afyonkarahisar - Antalya karayolu 59. kilometresinde Sandıklı ilçesine bağlı Susuz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut A., yönetiminde 03 VH 937 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü aynı yönde ilerleyen Mustafa Ali T.'nin (74) kullandığı elektrikli moped ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlere savrulan moped sürücüsü Mustafa Ali T., ve araçtaki isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Mustafa Ali T., müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, otomobil sürücüsü Mahmut A., ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ali Bayar

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