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Otomobille çarpışan işçi servisinin devrildiği kaza kamerada

Otomobille çarpışan işçi servisinin devrildiği kaza kamerada
Otomobille çarpışan işçi servisinin devrildiği kaza kamerada

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı anbean kameraya yansıdı.

Otomobille çarpışan işçi servisinin devrildiği kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza, sabah saatlerinde Alipaşa Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi üzeri Tenis Kafe mevkiinde meydana geldi. Aydın Sokak'ta seyreden Tuğba D. idaresindeki 78 DB 368 plakalı otomobil ile Taşkent Caddesi istikametinden Muhittin Mahallesi istikametine seyreden Necip B. idaresindeki 59 J 1125 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı.

İşçiler sağ salim çıktı

Devrilen minibüsteki işçiler çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan sağ salim çıktı. Minibüste yaralanan yolcu Şener Ş. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Hüseyin Tayyar

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