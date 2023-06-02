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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü böyle ölümden döndü

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü böyle ölümden döndü
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü böyle ölümden döndü

Bursa’da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, siteye dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle aracın üzerine savrulan motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ciddi yara almazken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü böyle ölümden döndü - Tıkla İzle

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsü Turgut Özal Caddesi üzerinde başka araçların süratle geçmesine aldırmadan ters şeride girerek dönüş yapmaya çalıştı. Bu esnada cadde üzerinden Emek istikametine giden motosiklet sürücüsü önüne aniden çıkan otomobile çarptı. Çarpışmanın etsiyle otomobilin üzerine savrulan motosikleti kaskı sayesinde çok ciddi yaralanmazken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ahmet Burak Öztürk

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