Otomobille çarpışan motosikletli kurye 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada; sipariş dağıtımı yapmak için yola çıkan Semih Parıltı, Gümüşler Bulvarında seyir halinde ilerlerken, Cansu P. idaresindeki 09 CDV 17 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Parıltı, savrularak yere düştü. Kazayı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kazaya şahit olan bir doktor ise ağır yaralanan Parıltı'ya sağlık ekibi gelene kadar kalp masajı yaptı. Ağır yaralan Parıltı, olay yerine gelen ambulansla Denizli Servergazi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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