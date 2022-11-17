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Otomobille çarpışan ticari araç devrildi: 3'ü çocuk 5 yaralı

Otomobille çarpışan ticari araç devrildi: 3'ü çocuk 5 yaralı
Otomobille çarpışan ticari araç devrildi: 3'ü çocuk 5 yaralı

Zonguldak’ta Köprülü kavşak mevkiinde iki araç çarpıştı. Kazada ticari araç devrilirken sonucunda 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Adinilen bilgiye göre kaza saat 13.00 sıralarında Köprülü kavşak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Tacettin K. yönetiminde ki 41 N 8605 plakalı Toyata marka otomobil, Yaşar Ş. yönetimindeki 67 AAL 186 plakalı Mitsubishi marka hafif ticari kamyonete çarptı. Kazada, Seranur K.(9), Berranaz K.(12), Selim T.(8), Selahattin K.(33), ve Kerim K.(31) olmak üzere 3 çocuk 5 kişi yaralandı.

Emrecan Bayram - Onur Altındağ

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