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Otomobille geldikleri iş yerlerinde hırsızlık yaptılar

Otomobille geldikleri iş yerlerinde hırsızlık yaptılar
Otomobille geldikleri iş yerlerinde hırsızlık yaptılar

Gaziantep'te, gece saatlerinde otomobille geldikleri bazı iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıyan şüpheliler, adli makamlarca tutuklandı.

Otomobille geldikleri iş yerlerinde hırsızlık yaptılar - Tıkla İzle

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı. Yapılan operasyon ile Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 4 iş yerinden hırsızlık, 3 otodan hırsızlık ve 2 oto hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen İ.G., M.G. ve M.G. isimli 3 şüpheli yakalandı.

Said Vakkas Yağcı

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