Otomobille geldikleri iş yerlerinde hırsızlık yaptılar

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı. Yapılan operasyon ile Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 4 iş yerinden hırsızlık, 3 otodan hırsızlık ve 2 oto hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen İ.G., M.G. ve M.G. isimli 3 şüpheli yakalandı.

Said Vakkas Yağcı

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