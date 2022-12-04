Otomobille geldiler, mazgalı çalarak sırra kadem bastılar

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 şahıs mazgalın bulunduğu alana gelerek çevrede gözetleme yaptı. Bir süre burada bekleyen şüpheliler, uygun zamanı yakaladıklarında mazgalı sırtlayarak otomobile yükledi. Sırra kadem basan hırsızların o anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ali İhsan Uğur - Abdullah Uğur



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