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Otomobille gelip iş yerine ateş ettiler

Otomobille gelip iş yerine ateş ettiler
Otomobille gelip iş yerine ateş ettiler

Adana’da bir otomobil ile gelip iş yerine ateş edilmesi anbean görüntülenirken, yaralanan kişinin de diğer tarafa ateş ettiği görüldü.

Otomobille gelip iş yerine ateş ettiler - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile gelen şahıslar bir iş yerine ateş açtı. Ateş açılması sonucu kaldırımda bulunan vatandaşlar kaçtı. Bu arada, iş yerinin önünde bulunan bir kişi kaçmayıp ateş eden şahıslarla tartıştı. Tartışmanın ardından kaldırımdaki şahıs “bana sıkın” demesi üzerine otomobilin içindeki kişi ona doğru ateş edip şahsı bacağından vurdu. Daha sonra otomobil olay yerinen uzaklaştı. Bunun üzerine yaralanan şahıs otomobilin ardından ateş etmeye başladı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayda iki kişinin yaralandığı öğrenildi.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade

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