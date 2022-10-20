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Otomobille kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Otomobille kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Salihiye Mahallesi Yıldırım Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen Honda Civic marka otomobille 07 FA 267 plakalı Citroen marka kamyonetle çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Murat Kalkan

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