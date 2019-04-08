Otomobille minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Kasım K. yönetimindeki 02 DB 788 minibüs ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 PV 268 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Mehmet K., Bilal, Emine ve Süleyman K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslara Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşma sürüyor.

Ahmet Kolsuz

