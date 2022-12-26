Otomobille takla atıp 100 metre sürüklenen otomobilde yaşanan can pazarı kamerada

Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Ozan Kuşcu ve arkadaşının kullandığı otomobille sosyal medya kanallarına içerik üretmek için dışarı çıktı. Lara bölgesinde seyir halinde bulunan ve Emre Akkurt'un kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje vurdu, ardından ters dönerek karşı şeritte sürüklenmeye başladı. Sürüklenen araç bir başka araca çarptıktan sonra yaklaşık 107 metre sonra durdu. Emniyet kemerleri takılı olan Kuşcu ve Akkurt, kazayı yara almadan atlattı ve araçtan kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

"Takla ve sürüklenme anları kamerada"

Film sahnelerini aratmayan kaza anı ve sonrasında yaşanan motosiklet kamerası ile gençlerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atması, otomobile çarptığı ve sürüklendiği anlar yer aldı. Cep telefonu görüntüsüne ise kaza anında yaşananlar ve iki genç arasındaki diyaloglar yer aldı. Araç sürüklenirken Kuşcu arkadaşına, “ Kanka dur araba kaydı sakin ol. 112‘yi arayayım mı sende bir şey var mı? Bir dakika sakin sakin. Bir sürüklenmişiz. Emniyet kemeri takılı olmasa ölüyorduk. Emniyet kemeri çok önemli sadece kafamı vurdum. Karşı şeritten gelen bir araca çarptık” sözleri yer aldı.

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