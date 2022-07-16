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Otomobille uzun süre kovalanan şahıs, silahlı saldırıya uğradı

Otomobille uzun süre kovalanan şahıs, silahlı saldırıya uğradı
Otomobille uzun süre kovalanan şahıs, silahlı saldırıya uğradı

Kocaeli'de uzun süre otomobille yayan olarak kovalanan genç, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan şahıs bacağından vurulurken, otomobilde bulunan kişi veya kişiler kayıplara karıştı.

Otomobille uzun süre kovalanan şahıs, silahlı saldırıya uğradı - Tıkla İzle

Olay, saat 03.30 sıralarında İzmit ilçesi Malta Mahallesi Özgürlük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen O.D., bir süre yayan olarak kaçtığı otomobilden silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı neticesinde O.D., bacağından vurularak yere yığıldı, otomobilde bulunan kişi veya kişiler ise olay yerinden kaçtı.

Yaralı O.D. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgey sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye götürdü. O.D.'nin otomobille uzun süre kovalandığı öğrenildi.

Çevrede kovan araması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Cihan Atik - Cihat Polat
 

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