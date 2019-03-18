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Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı !

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı !
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı !

İzmir’in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aliağa ilçesi Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. N.Ş. yönetimindeki 35 AFU 719 plakalı otomobil, R.Y yönetimindeki 35 ACA 854 plakalı otomobil ile Petkim Cami Kavşağı'nda kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler, N.Ş. ve R.Y. ile yolcular F.U. ve B.T. yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları, yapılan ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

İsmail Hakkı Ergün

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