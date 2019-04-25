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Otomobiller çarpıştı: 4'ü öğretmen, 5 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 4'ü öğretmen, 5 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 4'ü öğretmen, 5 yaralı

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü öğretmen, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray - Ihlara Yolu Kireçlik rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih G. (24) idaresindeki 68 AAE 828 plakalı otomobil, Lütfü U. (45) yönetimindeki 50 BG 125 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Fatih G. ile Lütfü U.'nun aracında bulunan ve çalıştıkları Güzelyurt İlçesi Anadolu İmam Hatip Ortaokuluna giden öğretmenler Zehra T. (28), Ayten K. (29), Sibel K. (27) ile Fatih G. (37) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Yasin Can

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