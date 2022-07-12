Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 ABR 078 plakalı otomobil ile 38 EL 883 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç