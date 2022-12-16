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Otomobiller çarpıştı, biri ters döndü: O anlar kamerada

Otomobiller çarpıştı, biri ters döndü: O anlar kamerada
Otomobiller çarpıştı, biri ters döndü: O anlar kamerada

Mersin’de iki otomobil çarpıştı, biri ters döndü. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobiller çarpıştı, biri ters döndü: O anlar kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Erdemli ilçesi Tapu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, caddeden seyir halinde olan 33 U 7128 plakalı otomobil ile ara sokaktan çıkan 01 RC 968 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 01 plakalı otomobil ters döndü. Kazadan araç sürücüleri yara almadan kurtuldu. Polisin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası ters dönen araç vatandaşlar tarafından düzeltildi. Bu sırada araçtan duman çıkmasıyla kısa süreli panik yaşandı.

Halil İbrahim Varlı-Hüseyin Yıldız

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