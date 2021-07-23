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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, Dinar ilçesi Yapağılı köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suzan E., idaresindeki 20 D 8870 plakalı otomobil köy girişinde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü Muhammet K.'nin kullandığı 35 KG 8715 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın etkisi ile savrulan araçlar yol kenarındaki tarım arazisine girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri araçlardan birinde bulunan Fuat Er'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü de olay yerine gelen ambulanslar ile Dinar ve Sandıklı Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Oğuz Uysal

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